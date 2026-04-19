Aynalı Tahir'in Sedef'iydi! Yeşim Büber bakın nerede nasıl yaşıyor...
Aynalı Tahir dizisinin Sedef'i Yeşim Büber'den şehir hayatı ve tercihleri hakkında çok özel açıklamalar geldi. Sevilen oyuncu ne ev nede araba kaygısı olmadığını açıkladı.
Beyoğlu’nda yaşarken şehirdeki kültürel dokunun değiştiğini ve artık orada yaşama motivasyonunun kalmadığını belirten oyuncu, bu nedenle evi boşaltıp tüm eşyalarından vazgeçerek teknede yaşamaya başladığını ifade etti.
Yeşim Büber, Aynalı Tahir dizisiyle hafızalara kazınmıştı.
''Ben Beyoğlu'nda ikamet ediyordum, sokaklar değişti, mekanlar değişti, şehri oluşturan kültürel doku tahrip olmaya başlamıştı. Şehirde yaşamak için motivasyonum kalmadı. Evimizi boşalttık, eşyalarımızdan kurtulduk. Teknemize taşındık yola böyle başladık.''
TEKNEYLE FAS'A YOLCULUK
4 yıl önce bir röportajında; Güre’den Gökova’ya, oradan Akdeniz’e uzanan deniz yolculuğunun ardından Fas’a gittiklerini söyleyen isim, burada planların değiştiğini ve hayatlarının tamamen farklı bir yöne evrildiğini anlattı.