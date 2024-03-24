Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali şaşırttı
Aynalı Tahir’de Zümrüt karakterini canlandıran Yeşim Büber, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Büber, 2006'da evlendiği görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile beraber teknede yaşama kararı aldı. Oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.
Bir dönemin efsane dizisi Aynalı Tahir, 1998-2001 yılları arasında yayınlanmıştı. Başrollerinde Alişan, Emine Ün, Erkan Petekkaya gibi isimlerin yer aldığı dizide Yeşim Büber de yer alıyordu.
Oyuncu Instagram hesabından son halini paylaşmayı ihmal etmiyor. Oyuncunun hayranları tarafından paylaşımlarına beğeni yağıyor.
Aynalı Tahir dizisiyle hafızalara kazınan Yeşim Büber, daha sonra Kaybolan Yıllar, Zehirli Sarmaşık ve Üç Kişilik Aşk gibi dizilerde rol aldı.
2006'da evlendiği görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile beraber teknede yaşama kararı alan Büber, ikiz çocukları Nehir ve Can Yunus ile birlikte deniz üzerinde bir hayat kurdu.