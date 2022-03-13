'Aynada kendime bakamadım' diyen Oğlum yıldızı Canan Ergüder itiraf etti: Kanseri ilk duyduğumda...
Show TV'nin yeni dizisi Oğlum'da Demet karakterini canlandıran Canan Ergüder açıklamalarıyla şaşırttı.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Güllerin Savaşı, Menajerimi Ara dizileriyle hafızalara kazınan 44 yaşındaki başarılı oyuncu Canan Ergüder, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
*Bu salı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadın olmak sana ne ifade ediyor?
Kadın olmak bana doğurganlığı ve beslemeyi -maddi ve manevi olarak- ifade ediyor. Doğurganlıktan kastım sadece doğurma eylemi üstünden bir durum değil elbette, üreten taraf olmak.
* Peki, Türkiye’de kadın olmanın farkı var mı?
Türkiye’de veya dünyada kadın olmanın benim için bir farkı yok. Ama toplum kadını benim gördüğüm gibi görmüyor. Yaşadığım gerçeklikte böyle olmasa da, toplum kadını ikincil, hor görülebilen, ezilebilen, zapt edilmesi gereken bir varlık olarak görüyor.
* Güçlü, tanınan, kendi ayakları üzerinde duran bir kadınsın. Erkekler kadar özgür müsün?
Elbette erkekler kadar özgürüm. Hepimiz bu ülkede ne kadar özgürce davranabiliyorsak o kadar özgürüm.
* Sence erkeklerin kadınlarla derdi nedir?
Erkeklerin hayatlarını ‘Kadınlarla şöyle bir derdim var’ diye düşünerek yaşadığını hiç sanmıyorum. Ama bence bilinçaltında herkes için dişi enerji doğurganlığıyla doğayı temsil ediyor, yani kontrol edilemeyeni. Savaşçı yönüyle medeniyetler kuran eril enerji de kontrolsüzlüğe gelemiyor. Bence aradaki sorun burada yatıyor.