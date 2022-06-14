Ayna grubu ile Erol Köse davasında yeni gelişme: "Boş kağıda imza atıp Erol Köse'ye veriyorduk"
1996 yılında kurulan Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz’ün "Ölünce Sevemezsem Seni" şarkısının sözlerini kendisinin yazdığını belirten Erol Köse’ye açtığı davanın bugünkü duruşmasında grup üyelerinden Bülent Akbay tanık olarak dinlendi. Akbay'ın 2000’li yıllarda vize işlemleri için boş kağıda imza atarak, Erol Köse’ye verdikleri ifadeleri dikkat çekti.
Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz’ün, "Ölünce Sevemezsem Seni" şarkısının sözlerini kendisinin yazdığını belirterek, ünlü prodüktör Erol Köse’ye açtığı davada grup üyelerinden Bülent Akbay konuştu.
“O dönemde vize işlemleri için boş kağıda imza atarak, Erol Köse’ye veriyorduk. Ben bizzat kendim ABD vize işlemleri için boş kağıda imza atarak, Erol Köse’ye vermiştim” dedi.
Güleryüz’ün avukatı ise “Müvekkilden alınan boş imzalı kağıtların sonradan doldurularak, ‘evrakta sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunun işlendiğini düşünüyoruz” dedi.
1996'da kurulan Ayna grubu, aynı yıl Erol Köse’nin prodüktörlüğünde ilk albümünü piyasaya çıkarmıştı.
2002'de 'Bostancı Durağı' albümünden sonra yapımcı Erol Kӧse ile yollar ayrılırken, solistlerden Cemil Özeren de gruba veda etmişti. Güleryüz ise 2004'te 'Doğum Günü' adlı solo albümüyle yoluna tek başına devam etmişti.