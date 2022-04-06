Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız kendini böyle savundu: İdam etmezseniz intihar ederim
Maltepe'de öğretim görevlisi Dr. Aylin sözer’i boğazını keserek öldüren ve cesedi yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davada, “Benim Aylin sözer’i öldürmek gibi bir kastım ve amacım olmadı. Ben yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben sadece doğruyu istiyorum. Eğer bulamıyorsanız bana istediğiniz cezayı verin, hatta beni idam edin. Etmezseniz ben intihar ederim” diyerek kendini savundu
Maltepe’de 29 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi Dr. Aylin sözer’i (48) boğazından bıçaklayarak öldüren ve cesedini yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız’ın(33) “tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme”, “silahla, konutta nitelikli yağma”, “mala zarar verme”, “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması”, “nitelikli hırsızlık” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kemal Ayyıldız Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, hayatını kaybeden Aylin sözer’in kardeşi Nilay sözer ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
“Bıçakla karşı koymaya çalıştı”
Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru, “Olayın olduğu yere giden ilk polis ekibiyiz. Talimatla çilingirle kapıyı açmak istedik. Kapının açılmasına engel olacak barikat yapıldığını ve kapının içeriden kilitlendiğini gördük. Kapıyı açmaya çalıştığımızda şahıs elinde bıçakla bize karşı koymaya çalıştı. Üzerimize doğru önce yanıcı bir sıvı madde döktü ve arkasından tüple ateşe verdi. Kendisine defalarca teslim olmasını söyledik. Ancak karşılık vermedi. Sonra yangın büyüdü, itfaiyeye haber verdik. Ekipler yangını söndürdü” dedi.
“Bir anda alevler çıktı, dumanlar etrafı sardı”
Olay günü ihbar üzerine adrese gittiklerini söyleyen polis memuru İ.K. ise, “Nilay hanımla görüştük, kardeşinden haber alamadığını söyledi. Kapıyı çaldık. Sonra görevli savcımızdan içeriye girebilmek için izin istedik. Çilingir geldi, kapıyı açmaya çalıştı. İçeriden sesler geliyordu. Güvenlik kilidi takıldı. Bu sırada içeriden bıçak savruldu. Sonra gaz sızıntısı gibi bir sesi duydum. Doğalgaz borusu olabileceğini düşündüm. ‘Geri çekilin’ dedim. Sonra alevler çıktı bir anda. Dumanlar etrafı sardı. Görüş azaldı. İtfaiye ekipleri geldi, yangını söndürdüler. Daha sonra şahsı dışarı çıkardık” diye konuştu.