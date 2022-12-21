Aylin Sözer'i boğazını kesip yakarak katletti! Son dakika karar çıktı...
|
İSTUNBAL'da Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Aylin Sözer'i boğazını kesip yakarak katleden katil 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız hakkında karar verildi.
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan 48 yaşındaki Dr. Aylin Sözer’i boğazını kesip yakarak katleden katil 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız hakkında karar verildi. İşte son dakika gelişmesi...
110
Aylin Sözer'e katleden Kmal Ayyıldız, ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
210
310
410