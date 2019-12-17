Aylin Özer'le evli olan Gökhan Tepe baba oldu! Bebeğiyle ilk fotoğraf geldi
Geçtiğimiz günlerde baba olan ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı.
Yaklaşık üç sene önce müzisyen Aylin Özer ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Gökhan Tepe bugünlerde baba olmanın sevincini yaşıyor. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan müzisyen çifte takipçilerinden yoğun tebrik mesajları geldi.
Gökhan Tepe'nin eşi Aylin Özer, bu sabah Fulya'da özel bir hastanede doğum gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı Tepe, 10 Aralık 8.45'te baba oldu. Çift çocuklarına isim olarak Denizhan'ı verdiler.
Gökhan Tepe, hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Hoşgeldin canımız oğlumuz Denizhan. Seni bize emanet edene şükürler olsun. Allah tüm evlatlarımızı korusun. Sağlıkla mutlulukla güzel yıllarımız olsun…” ifadelerini kullandı.
Gökhan Tepe Kimdir?
8 Şubat 1978 Kartal, İstanbul doğumlu olan Gökhan Tepe, ilkokulu Yeşilyurt Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu'nda okudu. İlkokuldan sonra müziğe olan yeteneğinin görülmesi üzerine 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'na girdi.