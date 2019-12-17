Aylin Özer'le evli olan Gökhan Tepe baba oldu! Bebeğiyle ilk fotoğraf geldi

Gökhan Tepe, hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Hoşgeldin canımız oğlumuz Denizhan. Seni bize emanet edene şükürler olsun. Allah tüm evlatlarımızı korusun. Sağlıkla mutlulukla güzel yıllarımız olsun…” ifadelerini kullandı.