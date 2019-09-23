Aylin Coşkun'un düğün itirafı! Eşiyle ona takılan altınlardan kolları kanamış

''Zaten erkek ve kız tarafı olarak oraya bir ev parası bıraktılar. Boynumda zaten fıtık var bir ağırlık oldu. Hande (Yener) 'Bir ara takıda duruyorsun yüzün şişmeye başladı gözümün önünde. Bir ara gelip seni alıp artık takmayın diyecektim' dedi.''