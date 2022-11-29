Aylin Coşkun'a babasından 1 milyon dolarlık şantaj! Elinde ses kayıtları var: "Evini yakarım, hayatını..."
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Şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıldır tüm ihtiyaçlarını karşıladığı babası Yusuf Girgin'in gizlice evlendiğini öğrenince maddi desteği kesti. Bu duruma kızan babası, iddiaya göre "Sana iftira atarım, evini yakarım" diye şantaj yaparak kızından 1 milyon dolar istedi. Bunu üzerine ünlü şarkıcı babası ile ilgili suç duyurusunda bulunurken elinde ses kayıtlarının olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıldır tüm bakım ve masraflarını karşıladığı İzmir'de yaşayan babası Yusuf Girgin'in gizlice evlendiğini öğrendiğince maddi ve manevi desteği kesti.
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Buna kızan babasının, ünlü şarkıcıyı tehdit ederek 1 milyon dolar para istediği iddia edildi.
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Aylin Coşkun'un ihbarı üzerine savcılık baba hakkında soruşturma başlattı.
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Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yılı aşkın süredir babası Yusuf Girgin'in tüm bakım ve masraflarını karşılıyordu.
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