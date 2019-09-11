Aylin Coşkun Volkan Aslan'la evlendi 20 kilo gelinlik giydi kilolarca altın takıldı
Şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile dün akşam dünyaevine girdi.
Şarkıcı Aylin Coşkun 12 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Volkan Aslan ile dün yapılan görkemli bir düğün ile dünyaevine girdi. Düğün öncesi kıydırdıkları imam nikahındaki mehir isteği ile gündeme gelen Coşkun, kilolarca giydiği gelinlikle de adından söz ettirdi.
Düğünden saatler önce dini nikah kıydıran Coşkun, eşinden mehir olarak her biri 1 kilo olan 10 külçe altın istedi. Şarkıcının bu isteğini nikahı kıyan imam da kağıda yazarak kayıt altına aldı. Aylin Coşkun'un istediği mehirin bedeli ise şu anki kurda 2 milyon 740 bin lira.
İmam nikahının ardından uzun zamandır hazırlandığı düğün için Aylin Coşkun, 3 farklı gelinlik giydi.
Şarkıcının ilk gelinliği tamı tamına 20 kilo. Coşkun'un ikinci gelinliğini ise ünlü model Gülşah Saraçoğlu imzalı. Gelinliğin fiyatı ise 15 bin dolar yani 87 bin TL.