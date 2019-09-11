Aylin Coşkun Volkan Aslan'la evlendi 20 kilo gelinlik giydi kilolarca altın takıldı

Düğünden saatler önce dini nikah kıydıran Coşkun, eşinden mehir olarak her biri 1 kilo olan 10 külçe altın istedi. Şarkıcının bu isteğini nikahı kıyan imam da kağıda yazarak kayıt altına aldı. Aylin Coşkun'un istediği mehirin bedeli ise şu anki kurda 2 milyon 740 bin lira.



