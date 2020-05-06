Aylin Coşkun Tevfik Cantemur suçlamaları şok etti! 'Mafyanın eline düştüm'
İş insanı Tevfik Cantemur, Aylin Coşkun'un kendisini tehdit ettiğini iddia ederken basın toplantısı yapan Aylin Coşkun asıl kendisinin mağdur olduğunu söyleyerek mafya suçlamasında bulundu.
İç giyim firması sahibi Tevfik Cantemur, bir dönem şarkıcı Aylin Coşkun’u savcılığa şikayet etmiş, herkesi şoke eden suçlamalarda bunulmuştu. Cantemur, ''Aylin Coşkun bana ulaştı, şarkıcı olduğu için sponsor arıyordu, yardım istedi. 2018’de klip çekimi için borç verdim. Ardından çek ve senet verdim. Coşkun, borcunu ödemeyi reddedip çocuklarımı kaçırmakla tehdit etti'' demişti.
Aylin Coşkun da Tevfik Cantemur’un iddialarına Maslak’taki ofisinde avukatıyla düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi. Coşkun dolandırıldığını şu sözlerle ifade etti:
''Cantemur, sahibi olduğu şirkete ortak olmamı istedi. 17 milyon 500 bin dolar vererek, ortak oldum. Ancak söylediği gibi olmadı, borcunu da ödemeyince gayrimenkulleri ve araçları üzerinden alacağımı tahsil etmeye çalıştım. Asıl mağdur benim, dolandırıldığımı uzun süre anlayamadım, paramı istiyorum.''
Ardından iki yıl boyunca tehdit edildiğini ve şantaja maruz kaldığını iddia eden şarkıcı Aylin Coşkun, mağduriyet iddiasını şu sözlerle anlattı: