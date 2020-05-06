Aylin Coşkun Tevfik Cantemur suçlamaları şok etti! 'Mafyanın eline düştüm'

''Cantemur, sahibi olduğu şirkete ortak olmamı istedi. 17 milyon 500 bin dolar vererek, ortak oldum. Ancak söylediği gibi olmadı, borcunu da ödemeyince gayrimenkulleri ve araçları üzerinden alacağımı tahsil etmeye çalıştım. Asıl mağdur benim, dolandırıldığımı uzun süre anlayamadım, paramı istiyorum.''