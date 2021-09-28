Aylık masrafı 100 bin TL! 10 günlük maraton sonrası İzzet Yıldızhan 9 çocuğuna koştu
10 gün süren konser maratonunu bitiren İzzet Yıldızhan soluğu dokuz çocuğuyla aldı
Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yoğun bir konser takvimini geri de bırakan usta sanatçı İzzet Yıldızhan, 10 gün süren konser maratonu sonrası soluğu evlatlarının yanında aldı.
Romanya, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Bursa olmak üzere 10 günlük süre zarfında beş konser veren Yıldızhan, konser yorgunluğunu çocuklarıyla bir araya gelerek atlattı.
İzmir’de evlatlarına kavuşan ünlü şarkıcı, “Sahne değil beni yollar yordu doğrusu. Bunlar tatlı yorgunluklar ama evlatlarımla bir aradayım ya, ne dert kalıyor ne tasa” dedi.
Uzun yıllardır İzmir'de yaşayan İzzet Yıldızhan'ın 2 kızı 7 oğlu olmak üzere tam dokuz çocuğu var.