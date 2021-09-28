BIST 1.392
DOLAR 8,85
EURO 10,34
ALTIN 495,49

Aylık masrafı 100 bin TL! 10 günlük maraton sonrası İzzet Yıldızhan 9 çocuğuna koştu

Aylık masrafı 100 bin TL! 10 günlük maraton sonrası İzzet Yıldızhan 9 çocuğuna koştu

10 gün süren konser maratonunu bitiren İzzet Yıldızhan soluğu dokuz çocuğuyla aldı

Aylık masrafı 100 bin TL! 10 günlük maraton sonrası İzzet Yıldızhan 9 çocuğuna koştu

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yoğun bir konser takvimini geri de bırakan usta sanatçı İzzet Yıldızhan, 10 gün süren konser maratonu sonrası soluğu evlatlarının yanında aldı.

110
Aylık masrafı 100 bin TL! 10 günlük maraton sonrası İzzet Yıldızhan 9 çocuğuna koştu

Romanya, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Bursa olmak üzere 10 günlük süre zarfında beş konser veren Yıldızhan, konser yorgunluğunu çocuklarıyla bir araya gelerek atlattı.

210
Aylık masrafı 100 bin TL! 10 günlük maraton sonrası İzzet Yıldızhan 9 çocuğuna koştu

İzmir’de evlatlarına kavuşan ünlü şarkıcı, “Sahne değil beni yollar yordu doğrusu. Bunlar tatlı yorgunluklar ama evlatlarımla bir aradayım ya, ne dert kalıyor ne tasa” dedi.

310
Aylık masrafı 100 bin TL! 10 günlük maraton sonrası İzzet Yıldızhan 9 çocuğuna koştu

Uzun yıllardır İzmir'de yaşayan İzzet Yıldızhan'ın 2 kızı 7 oğlu olmak üzere tam dokuz çocuğu var.

410