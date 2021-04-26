“Borsa gelirinin yüzde 95'ini çalınan paralar için kullandık”

VeBitcoin şirketinde 90 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı bulunduğunu, şirketin işlem hacmi aylık ortalama 600 milyon ile 800 milyon lira arasında değiştiğini, bu rakamın binde 2'sini komisyon olarak aldığını belirttiği ifadesinde şu iddialarda bulundu: “34 aydır borsamızın gelirlerinin yüzde 95'ini müşterilerimizin çalınan mallarına ödedik. Bugüne kadar 120-130 milyon arasında ödeme gerçekleştirdik. Son dönemde yaşanan Merkez Bankası kararı sonrası müşterilerde bir korku oluştu ve ardından Thodex adlı kripto para borsa sahibi kaçınca müşterilerimiz bakiyelerini hızlı şekilde çekmek istedi."