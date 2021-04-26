Aylık kazancı dudak uçuklattı! VeBitcoin'in CEO'su İlker Baş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
THODEX'in patronunun 2 milyar dolarla ortadan kaybolmasının ardından faaliyetlerine son veren Muğla Merkezli VeBitcoin'in CEO'su 'Baron' lakaplı İlker Baş ve eşi 'Hanımağa' lakaplı Güliz Baş'ın gözaltındaki ilk ifadeleri ortaya çıktı. İlker Baş'ın açıkladığı aylık geliri ise dudak uçuklattı...
Kripto para piyasasında faaliyetlerine son veren şirketlerin sayısı 5'e yükseldi. MASAK tarafından tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke konulan ve gözaltına alınan Muğla merkezli VeBitcoin CEO’sunun Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğündeki ilk ifadesi ortaya çıktı. İlker B.’nin beyan ettiği aylık geliri dudak uçaklattı. 'Baron' lakaplı CEO'su İlker Baş ile 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş'ın 2 yıl önce yasadışı bahis çetesi lideri olarak yargılandıkları ortaya çıkmıştı.
Aylık 15 bin lira ihtiyaç sahiplerine...
VeBitcoin CEO'su İlker Baş ve eşi Güliz Baş ile birlikte 4 kişinin Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nde alınan ilk ifadesinde şirketin çalışmaları hakkında ifade veren VeBitcoin CEO'su İlker B., “Şahsıma ait site üzerinden alış-satışa aracılık ederek komisyon alarak kar sağlıyorum. Aylık gelirim yaklaşık 1 milyon 500 bin lira. Bu gelirin 15 bin lirasını aile ihtiyaçlarım için kullanıyorum” dedi.
“200 milyon lira kripto para çalındı”
İlker B. ifadesinde 2018 yılı Haziran ayında şirkete yapılan siber saldırı sonucu müşterilere ait bugünün parası ile yaklaşık 200 milyon lira değerinde kripto para çalındığını ifadesinde yer verirken, “Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Ancak dosya henüz sonuçlandırılamadı” dedi.
“Borsa gelirinin yüzde 95'ini çalınan paralar için kullandık”
VeBitcoin şirketinde 90 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı bulunduğunu, şirketin işlem hacmi aylık ortalama 600 milyon ile 800 milyon lira arasında değiştiğini, bu rakamın binde 2'sini komisyon olarak aldığını belirttiği ifadesinde şu iddialarda bulundu: “34 aydır borsamızın gelirlerinin yüzde 95'ini müşterilerimizin çalınan mallarına ödedik. Bugüne kadar 120-130 milyon arasında ödeme gerçekleştirdik. Son dönemde yaşanan Merkez Bankası kararı sonrası müşterilerde bir korku oluştu ve ardından Thodex adlı kripto para borsa sahibi kaçınca müşterilerimiz bakiyelerini hızlı şekilde çekmek istedi."