Aylık geliri 8 milyon lira polis evin her tarafından çıkan paraları saya saya bitiremedi

Kız kardeşi muhasebeye bakıyor: Gerekli delilleri toplayan ekipler, Adana merkezli Mersin ve Konya’da eş zamanlı 20 Eylül günü operasyon yaptı. Yapılan baskınlarda lider Akın Ö., ile birlikte 1’i kız 2 kardeşi de göz altına alındı. Operasyondan bir gün sonra düğünü olan Gizem Ö.’nün yasa dışı bahis şebekesinin muhasebesine baktığı ileri sürülürken, Cemal Ö.’nün ise şebekenin Adana sorumlusu olduğu iddia edildi.