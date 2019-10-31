Aylık burç yorumları aşk falı Kasım 2019'da beklenmedik olaylara hazır olun!

Koç burçları Kasım 2019 aylık burç yorumlarına göre; bu ayı ciddi finansal sorunlarla boğuşarak geçirecek. Özellikle taahhütlerinizi yerine getirmekte zorlanabilirsiniz. Çünkü bu ay her şey sizin istediğiniz veya beklediğiniz şekilde çalışmayacak. Beklentilerinizin gerçekleşmesi için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Eğitim, kariyer veya işinizle ilgili planlar ve imzalanması gündemde olan sözleşmelerle ilgili de sürprizlere açık olun. Kasım ayında iş hayatınıza yeni bir meslektaş yada yönetici girecek. Bu değişiklik sizin de dengenizi bozabilir. Sevgili Koçlar Kasım ayı boyunca bu ayın sizin için başarılar getirmesi sizin planlamanıza ve hedeflerinize odaklanmasına bağlı. Doğru bir planlama ve hedeflere kanalize olma size başarıyı getirecek. Aksi halde canınız sıkılabilir. Kasım'da Yengeç, Akrep veya Balık burcundan insanlar sizin hayatında olumlu ve önemli bir varlık gösterebilir. Kasım ayında yakın veya uzak akrabalar ile çeşitli aile etkileşimlerinin içinde olacaksınız. Aşk hayatında ciddi olanlar evlilik, nişan gibi ciddi atılımları düşünecek. Aşk hayatınızda ciddi atımlar atmak için uygun bir dönemdesiniz. Sonuçları da olumlu olacak. Bu ay içinde Koç burçları gezi ve seyahatlere hazırlanmak zorunda kalacak ancak bu hazırlıklar sizde gerginlik ve endişe yaratabilir. Özellikle hasta veya yardıma ihtiyacı olan biri için seyahat etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu ay yaşayacağınız sorunların çoğu geçmişte verdiğiniz taahhütler, ihmaller ve hatalarda kaynaklanacak. Geçmişten gelen hatalarınızı temizlemezseniz kaostan çıkmanız pek mümkün görünmüyor. Sakinleşmek için temizlik yapmanız şart. Koç kadıları Boğa, Oğlak ve Başak burcundan olan kişilerle bu ay özel deneyimler yaşamaya açık olacak. Kasım'da Koç kadınları aşk hayatlarında heyecanlı randevulara hazır olsun. Ancak heyecan verici bu ilişkilerin devam edip etmeyeceğini bu ay tahmin etmek zor. Koç erkeklerine gelince, Kasım ayında Koç erkekleri aldatma ve entrikaya girme eğiliminde olacaklar. Ancak uyaralım hüsran ve tatsız deneyimler yaşayabilirsiniz. Dikkatli ve doğru kararlar vermeye çalışın.