Aylık burç yorumları aşk falı Kasım 2019'da beklenmedik olaylara hazır olun!
Aylık burç yorumları Kasım 2019 için beklenmedik olayları haber veriyor. Kasım ayında aşk falında bir çok burcu yeni bir aşk veya eski aşka dönüş beklerken, bazı burçlar için Kasım ayında beklenmedik bol para var. Kasım 2019 aylık burç yorumları Merkür gerilemesinin etkisiyle başlayacak ve bazı planlarını anlaşmalarınızı olumsuz etkileyebilecek.
Kasım ayında hangi burcu neler bekliyor? Kasım 2019 aylık burç yorumları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için iş, aşk, kariyer ve ilişki için neler söylüyor? Merkür gerilemesinin etkisinde başlayan Kasım ayı aşk, ilişki, kariyer falının detaylarını haberimizden okuyabilirsiniz. Koç aylık burç yorumlarına göre Kasım'da işler pek de istediğiniz gibi gitmeyecek. Koç burcu Kasım ayı aşk falına göre ise zaman harekete geçme zamanı. Boğa burcu Kasım 2019 aylık burç yorumlarına göre, aşk hayatınız netleşiyor sevgili Boğalar. Ancak geçmiş aşklarınız kafanızı karıştıracak. İkizler burcu aylık yorumlarına göre, bu ay sevinçli haberler için de çokca fırsat var. Yengeç Kasım ayı burç yorumlarına göre, geçmişten gelen sorunları temizleme vakti aksi halde planlarınız yolunda gitmeyecek. Aslan burcu Kasım yorumlarına göre bu ay Aslanlar planlarını hayata geçirme fırsatıyla dolacaklar. Gelelim Başaklara. Başak burçları Kasım ayında aile içinde gizli olayların ortaya çıkmasıyla gerilim yaşayacak. Terazi Kasım aylık yorumlarına göre, Teraziler bu ay beklenmedik bir gelir elde edecekler ancak sağlık sorunları da yaşayabilirler. Akrep Kasım 2019 aylık yorumlarında ise iş hayatından bir kişiyle flörtleşme hatta aşka yelken açma görünüyor. Yay burcu Kasım ayı romantizm ve aşk için de iyi bir zaman olacak. Oğlak burcu aylık yorumlarına göre Kasım'da Oğlaklar için çok cesur planlar yapma zamanı. Kova Kasım ayı yorumlarında ise aşk hayatında ayrılık sinyalleri var. Ve son olarak Balıklar. Balıklar Kasım ayında garip rüyalar açıklanmayan olaylar deneyimleyecek. İşte Kasım 2019 aylık burç yorumları aşk, ilişki, kariyer ve sağlık falının detayları...
Koç burçları Kasım 2019 aylık burç yorumlarına göre; bu ayı ciddi finansal sorunlarla boğuşarak geçirecek. Özellikle taahhütlerinizi yerine getirmekte zorlanabilirsiniz. Çünkü bu ay her şey sizin istediğiniz veya beklediğiniz şekilde çalışmayacak. Beklentilerinizin gerçekleşmesi için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Eğitim, kariyer veya işinizle ilgili planlar ve imzalanması gündemde olan sözleşmelerle ilgili de sürprizlere açık olun. Kasım ayında iş hayatınıza yeni bir meslektaş yada yönetici girecek. Bu değişiklik sizin de dengenizi bozabilir. Sevgili Koçlar Kasım ayı boyunca bu ayın sizin için başarılar getirmesi sizin planlamanıza ve hedeflerinize odaklanmasına bağlı. Doğru bir planlama ve hedeflere kanalize olma size başarıyı getirecek. Aksi halde canınız sıkılabilir. Kasım'da Yengeç, Akrep veya Balık burcundan insanlar sizin hayatında olumlu ve önemli bir varlık gösterebilir. Kasım ayında yakın veya uzak akrabalar ile çeşitli aile etkileşimlerinin içinde olacaksınız. Aşk hayatında ciddi olanlar evlilik, nişan gibi ciddi atılımları düşünecek. Aşk hayatınızda ciddi atımlar atmak için uygun bir dönemdesiniz. Sonuçları da olumlu olacak. Bu ay içinde Koç burçları gezi ve seyahatlere hazırlanmak zorunda kalacak ancak bu hazırlıklar sizde gerginlik ve endişe yaratabilir. Özellikle hasta veya yardıma ihtiyacı olan biri için seyahat etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu ay yaşayacağınız sorunların çoğu geçmişte verdiğiniz taahhütler, ihmaller ve hatalarda kaynaklanacak. Geçmişten gelen hatalarınızı temizlemezseniz kaostan çıkmanız pek mümkün görünmüyor. Sakinleşmek için temizlik yapmanız şart. Koç kadıları Boğa, Oğlak ve Başak burcundan olan kişilerle bu ay özel deneyimler yaşamaya açık olacak. Kasım'da Koç kadınları aşk hayatlarında heyecanlı randevulara hazır olsun. Ancak heyecan verici bu ilişkilerin devam edip etmeyeceğini bu ay tahmin etmek zor. Koç erkeklerine gelince, Kasım ayında Koç erkekleri aldatma ve entrikaya girme eğiliminde olacaklar. Ancak uyaralım hüsran ve tatsız deneyimler yaşayabilirsiniz. Dikkatli ve doğru kararlar vermeye çalışın.
Kasım 2019 Boğa aylık yorumlarına göre, hayat size bu ay aşk falınız konusunda netlik getirecek. Bu durum özellikle partneri yada ilgi duyduğu kişi uzakta hatta başka ülkede olanlar Boğalar için geçerli. İlgi duyduğunuz kişiyle yaşadıklarınız bu ay sizi geçmişten gelen kırık bir aşk ilişkinizi yeniden düşünmesini sağlayacak. Kasım ayı boyunca aile toplantıları ve farklı nitelikteki toplantılar için davet alabilirsiniz. Davetler sizi arada bırakabilir. Kiminle ve nerede olmanın daha önemli olduğu konusunda karar vermekte zorlanabilirsiniz. Kasım ayında, bir nişan veya düğünle ilgili haberler de sizi şaşırtabilir. Bu ay sevinçli haberler için de çokca fırsat var. Özellikle aile ve akraba çevrenizden birinin haberi olay yaratabilir. Kasım ayı boyunca mail ve mesajlarınızı atarken dikkatli olun ve onları kime gönderdiğinizden emin olmadan o tuşa basmayın. Dikkat dağılmasına açık bir aydasınız ve basit dikkatsizlikler büyük hataları beraberinde getirebilir. Kasım ayında çalışmalarınızın sonucunda iyi bir gelir elde edebilirsiniz. Paranız beklediğiniz gibi olacak, ancak bütçenizde ek gelirinizin gideceği farklı kalemler ortaya çıkabilir. Boğa burcu kadınları bu ay farklı mesafelerden arkadaşlarınızla çeşitli deneyimler, toplantılar veya sohbetlerden keyif alacaksınız. Bu deneyimler sanal ortamda da olabilir. Bu detay yine de eğlenmenize engel olmayacak. Yeni tanıdıklar, ilgi alanlarınız veya hobilerinizle ilgili bazı bilgileri size getirecek.
Boğa erkekleri eylemlerini ve planlarını, her şeyden önce, finansal istikrarı veya belirli taahhüt ve yükümlülükler üzerinde gerçek sonuçlar elde etmeye odaklayacak.
İkizler Kasım 2019 aylık burç yorumlarına göre, bu ay ailenizden veya sizinle ilişkisi olan kişilerle temas, ziyaret ve toplantılarınız olacak. Günlük yaşamınızda, ailenizdeki problemlerden veya bazı kişilerin mizaçlarından dolayı geçici karışıkların içinde olabilirsiniz. Fazla dert etmeyin. Bir arkadaşınızın, meslektaşınızın veya sınıf arkadaşınızın hayatındaki olaylar bazı üzüntü, hayal kırıklığı gibi duygular getirebilir.
Bu ay bir erkekten para almanız veya onun finansal araçlarını kullanmanız gerekebilir. Kasım'da yurtdışında yaşayan insanlarla dinamik iletişim kurabilirsiniz. Önemli bir haber veya bilgi, öneri veya başka bir şehirden veya ülkeden gelen insanlar aracılığıyla davetler alabilirsiniz. Kasım ayı boyunca, onarım, mülkiyet hakları, satın alma ve satma ve daha fazlasını içerebilecek bir mülk veya gayrimenkul ile ilgili taahhütlerde dikkat edin.
Bu ay çözme ihtimaliniz oldukça zayıf. Hamilelik veya çocuğun doğumuyla ilgili neşeli haberleri Kasım'da ufukta görülmüyor. Bu tip bir haber için biraz daha beklemeniz gerekiyor. İkizler burcu Kadınları Kasım ayında hoş olmayan ailevi meselelerin içinde kalacaklar. İkizler erkekleri ise boş zamanlarını bu ay erkek arkadaşlarıyla geçirmek isteyecekler bu istek aile görevlerini ikinci plana atmalarına neden olacak ve sıkıntılar yaşamaya açık olacaklar.