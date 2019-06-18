Aylık 4 bin 500 TL bursla staj yapma imkanı TÜBİTAK programı muhteşem
TÜBİTAK tarafından uygulamaya konulan 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü’ne kabul edilen öğrenciler, aylık 4 bin 500 TL bursla staj yapmaya başladı. Üniversite, Temmuz ayında aynı şartlar ile 40 öğrenci daha alacak.
Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, Bursa Uludağ Üniversitesi için TÜBİTAK tarafından 2244 Sanayi Doktorası Programı kapsamında 55 kontenjan onaylandığını açıkladı.
Mevcut durumda 15 bursiyerlerinin bulunduğunu kaydeden Enstitü Müdürü Prof. Dr. Eren şu bilgileri verdi;
-“40 yeni bursiyerimiz de başlayacak. 2244 Programı; gerek öğrenci için, gerek üniversite için gerekse de sanayi kuruluşları için çok büyük bir avantaj. Öğrenciler hem uzmanlıkları konusunda kendilerini doğrudan sanayinin içerisinde geliştiriyorlar hem de piyasa koşullarına göre iyi bir maaş alarak, iş garantisini de aynı anda kazanmış oluyorlar.
25 Temmuz'a kadar başvurun
-Öğrencilerin aylık 4 bin 500 TL burs için önce bizim üniversitemizde doktora ya da bütünleşik doktora öğrencisi olması gerekiyor. Şu anda doktora, bütünleşik doktora ve yatay geçiş ilanlarımız açık. 25 Temmuz’a kadar başvuru alacağız Ağustos ayında bir kez daha lisansüstü öğrenci ilanına çıkacağız. Bursa’nın en prestijli kuruluşları ile proje odaklı doktora çalışmalarını yürütme şansı da yakalamış oluyoruz. Ayrıca, öğrencilerimiz doktora sonrası proje yapılan kuruluşta 3 yıl çalışma garantisi de almış oluyorlar. Bu program sayesinde hem unvan, hem burs hem de iş kazanmış olacaklar.
İş garantisi ve burs miktarı cazip kılıyor
Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora çalışmalarını yürüten öğrencilerden Hümeyra Demircioğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi’nde tamamladığını, 2244 programının Bursa Uludağ Üniversitesi’nde açıldığını duyduğunda hemen başvuru yaptığını söyledi.