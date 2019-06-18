Aylık 4 bin 500 TL bursla staj yapma imkanı TÜBİTAK programı muhteşem

25 Temmuz'a kadar başvurun

-Öğrencilerin aylık 4 bin 500 TL burs için önce bizim üniversitemizde doktora ya da bütünleşik doktora öğrencisi olması gerekiyor. Şu anda doktora, bütünleşik doktora ve yatay geçiş ilanlarımız açık. 25 Temmuz’a kadar başvuru alacağız Ağustos ayında bir kez daha lisansüstü öğrenci ilanına çıkacağız. Bursa’nın en prestijli kuruluşları ile proje odaklı doktora çalışmalarını yürütme şansı da yakalamış oluyoruz. Ayrıca, öğrencilerimiz doktora sonrası proje yapılan kuruluşta 3 yıl çalışma garantisi de almış oluyorlar. Bu program sayesinde hem unvan, hem burs hem de iş kazanmış olacaklar.