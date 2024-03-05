Aylık 300 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Özellikle depremler sonrası binaların yıkımında kritik bir rol oynayan makasın 20 milyon liralık bir değere sahip olduğunu belirten hafriyat firması sahibi Kazım Üstün, saha çalışmalarının devam ettiğini ancak operatör bulunamadığı için makasın boşta beklediğini ifade etti.