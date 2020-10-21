Aylık 20 bin lira ödeme yapmış MİT'in paketlediği BAE ajanıyla ilgili şok gerçekler!
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri ajanı ile ilgili şok eden gerçekler günü yüzüne çıktı.
MİT, BAE adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajanı yakaladı. MİT’in yakaladığı Birleşik Arap Emirlikleri Ajanı’nın 45 yaşındaki Filistin asıllı Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal olduğu ortaya çıktı. Ajanlık faaliyeti yürüten şahsın Türkiye’deki Müslüman Kardeşler düşünce kuruluşuna Birleşik Arap Emirlikleri karşıtı gazeteci kılıfı ile sızıp bilgi ve belge topladı. Halbuki; Müslüman Kardeşler ve Türkiye aleyhine faaliyet düzenleyip BAE'ye raporladı.
Filistin asıllı Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal hakkındaki detaylara TRT Haber ulaştı.
BAE ajanı Al Astal 7 yıldır Türkiye'deydi. Müslüman Kardeşler'in düşünce kuruluşuna Birleşik Arap Emirlikleri karşıtı gazeteci kılıfı ile sızdı, bilgi ve belge topladı. Aslında Türkiye'deki BAE karşıtlarını raporladı.
Dubai ajanı, Türkiye’nin tüm dünyada özellikle İslam coğrafyasındaki ilişkilerine ilişkin bilgi aktardı. İç ve dış politikaya ilişkin gelişmeleri Dubai'deki üslerine aktardı.