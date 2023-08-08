Aylığı bağlanmayan EYT'liler dikkat! Sebebi bunlardan biri olabilir

Konuyla ilgili Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "EYT’liler mart sonu itibarıyla emekli olmak için dilekçelerini verdiler. Dilekçe verildikten sonraki ay EYT’liler emekliliğe hak kazanabiliyorlardı. EYT’lilerin nisanda emekli olması beklenirken, bazı sebeplerden dolayı emeklilikleri gecikti" dedi. Bayram, açıklamalarının devamında şunları söyledi: