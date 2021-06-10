BIST 1.457
DOLAR 8,42
EURO 10,27
ALTIN 512,75

Aylardır saklıyordu! Meryem Uzerli ilk kez paylaşarak kızının yüzünü gösterdi

Aylardır saklıyordu! Meryem Uzerli ilk kez paylaşarak kızının yüzünü gösterdi

Aylardır çocuğunun yüzünü gizleyen 37 yaşındaki Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla ilk kez kızının yüzünü gösterdi.

Aylardır saklıyordu! Meryem Uzerli ilk kez paylaşarak kızının yüzünü gösterdi

Meryem Uzerli, 2013 yılında Türkiye'den ayrılan sonra kendisini aldattığını öğrendiği erkek arkadaşı Can Ateş ile ayrıldığını açıklamıştı. Hamile olduğunu, çocuğunu doğurmak istediğini söyleyen Uzerl, 2014'te kızı Lara'yı dünyaya getirmişti.

19
Aylardır saklıyordu! Meryem Uzerli ilk kez paylaşarak kızının yüzünü gösterdi

Uzerli, geçtiğimiz aylarda da ikinci kez annelik sevinci yaşamış ve kızı Lily Koi kucağına almıştı.

29
Aylardır saklıyordu! Meryem Uzerli ilk kez paylaşarak kızının yüzünü gösterdi

Amerikalı sevgilisiyle hayatını Almanya'da sürdüren Uzerli, kızlarının fotoğrafını 'günaydın' notuyla paylaştı

39
Aylardır saklıyordu! Meryem Uzerli ilk kez paylaşarak kızının yüzünü gösterdi

Çekirdek ailenin fotoğrafları büyük ilgi gördü. Uzerli'nin paylaşımını binlerce kişi beğendi.

49