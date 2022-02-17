Aylardır kıyafetleri ve cesur dekoltesi konuşuluyor... Gülşen'den eleştirilere 'Namus'lu cevap!

Gülşen, uzun bir süredir konserlerinde tercih ettiği kıyafetleriyle adından söz ettiriyor. Dekolteli kıyafetlerinden dolayı sık sık eleştirilen Gülşen, son sahne aldığı mekanda eleştirilere bir şarkı ile karşılık verdi. Ünlü şarkıcı son konserinde kendisini eleştirenlere Sezen Aksu'nun Namus isimli şarkısını söyleyerek cevap verdi.