Aylardır kıyafetleri ve cesur dekoltesi konuşuluyor... Gülşen'den eleştirilere 'Namus'lu cevap!
Aylardır dekolteli ve cesur kıyafetleri nedeniyle sosyal medyanın ve magazinin gündeminden düşmeyen Gülşen, kıyafetlerinden dolayı kendisini eleştirenlere Namus isimli şarkıyla cevap verdi
Gülşen, uzun bir süredir konserlerinde tercih ettiği kıyafetleriyle adından söz ettiriyor. Dekolteli kıyafetlerinden dolayı sık sık eleştirilen Gülşen, son sahne aldığı mekanda eleştirilere bir şarkı ile karşılık verdi. Ünlü şarkıcı son konserinde kendisini eleştirenlere Sezen Aksu'nun Namus isimli şarkısını söyleyerek cevap verdi.
İstanbul'da bir mekanda sahneye çıkan Gülşen, Sezen Aksu'nun Namus isimli şarkısını söyledi.
Gülşen: Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı olabilir bu şarkı
Eleştirilere şarkı üzerinden cevap veren Gülşen, "Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı olabilir bu şarkı. Gerçekten bu şarkıyı ülkemizin şarkısı ilan ediyorum. Namuslu görünmek kimlere kalmış diyerek buraya nokta koymak istiyorum" dedi.
Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 45 yaşındaki Gülşen, son sahnesinde de sarı renk mini bir elbise tercih etti.