Aylardır hastanede! Mehmet Ali Erbil'in son durumunu kızı Yasmin Erbil açıkladı
Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumunu kızı Yamin Erbil açıladı. Mehmet Ali Erbil, yakın zamanda hastaneden çıkacak.
Uzun zamandır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in durumu hakkında kızı Yasmin Erbil, açıklama yaptı. Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in zor günleri geride bıraktığını söyledi.
Sunuculuğunu yaptığı programın bitmesiyle beraber soluğu alışverişte alan Yasmin Erbil'e yakın bir kız arkadaşı da eşlik etti. Babası Mehmet Ali Erbil'in zor günleri geride bıraktığını söyleyen Yasmin Erbil, "Babam hastanede son günlerini geçiriyor. Önümüzdeki günlerde nasipse artık evde olacak.
Durumu çok çok iyi. Bir kez daha bu zor zamanlarda bizimle beraber olan herkese çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.
Ne olmuştu?
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim'de evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu tekrar nükseden Erbil'in menajeri Stelyo Pipis, şovmenin sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söylemişti.