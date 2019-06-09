Aylardır hastanede! Mehmet Ali Erbil'in son durumunu kızı Yasmin Erbil açıkladı

Aylardır hastanede! Mehmet Ali Erbil'in son durumunu kızı Yasmin Erbil açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumunu kızı Yamin Erbil açıladı. Mehmet Ali Erbil, yakın zamanda hastaneden çıkacak.

Aylardır hastanede! Mehmet Ali Erbil'in son durumunu kızı Yasmin Erbil açıkladı - Sayfa 1

Uzun zamandır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in durumu hakkında kızı Yasmin Erbil, açıklama yaptı. Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in zor günleri geride bıraktığını söyledi.

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Aylardır hastanede! Mehmet Ali Erbil'in son durumunu kızı Yasmin Erbil açıkladı - Sayfa 2

Sunuculuğunu yaptığı programın bitmesiyle beraber soluğu alışverişte alan Yasmin Erbil'e yakın bir kız arkadaşı da eşlik etti. Babası Mehmet Ali Erbil'in zor günleri geride bıraktığını söyleyen Yasmin Erbil, "Babam hastanede son günlerini geçiriyor. Önümüzdeki günlerde nasipse artık evde olacak. 

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Aylardır hastanede! Mehmet Ali Erbil'in son durumunu kızı Yasmin Erbil açıkladı - Sayfa 3

Durumu çok çok iyi. Bir kez daha bu zor zamanlarda bizimle beraber olan herkese çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu. 

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Aylardır hastanede! Mehmet Ali Erbil'in son durumunu kızı Yasmin Erbil açıkladı - Sayfa 4

Ne olmuştu?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim'de evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu tekrar nükseden Erbil'in menajeri Stelyo Pipis, şovmenin sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söylemişti.

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