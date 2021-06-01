Aylar sonra yüz yüze eğitim başladı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk' açıkladı 'telafi eğitimi' nasıl olacak?

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği normalleşme adımlarını açıkladı. Bu kapsamda Türkiye genelinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında "kademeli normalleşme" sürecine geçilmesiyle ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yüz yüze eğitimin nasıl devam edeceği, karnelerin ne zaman verileceği ve telafi eğitiminin nasıl yapılacağıyla ilgili son dakika açıklamalar yaptı.