Aylar sonra yüz yüze eğitim başladı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk' açıkladı 'telafi eğitimi' nasıl olacak?
İlkokullarda yüz yüze eğitim yeniden başladı. u sabah ders zili çaldı ve minikler sınıflarına geri döndü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı son dakika açıklamasında "telafi eğitimi"nin nasıl olacağını açıkladı: Karneler 18 Haziran Cuma günü dağıtılacak. Okullar yaz boyu öğrencilerimiz için açık olacak" dedi. İşte ayrıntılar...
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği normalleşme adımlarını açıkladı. Bu kapsamda Türkiye genelinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında "kademeli normalleşme" sürecine geçilmesiyle ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yüz yüze eğitimin nasıl devam edeceği, karnelerin ne zaman verileceği ve telafi eğitiminin nasıl yapılacağıyla ilgili son dakika açıklamalar yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeniden başlayan yüz yüze eğitim ve telefi eğitimiyle ilgili son dakika flaş açıklamalar yaptı. İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından yüz yüze eğitim ve telafi eğitimiyle ilgili dikkat çeken satır başları...
"Okullarımız 2 Temmuz’dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler."
Karneler 18 Haziran'da erişime açılacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için karneleri 18 Haziran’dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek" dedi.