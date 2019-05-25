Aylar sonra açıkladı! Gökhan Özoğuz'un O Ses Türkiye'den ayrılış sebebi

Aylar sonra açıkladı! Gökhan Özoğuz'un O Ses Türkiye'den ayrılış sebebi

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı siyasi açıklamalarla gündeme gelen Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz sene O Ses Türkiye programından neden ayrıldığını açıkladı.

Aylar sonra açıkladı! Gökhan Özoğuz'un O Ses Türkiye'den ayrılış sebebi - Sayfa 1

Uzun yıllar jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye programı ile geniş kitlelerce tanınan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geride bıraktığımız yıl koltuğunu Beyazıt Öztürk’e bırakmıştı. 

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Aylar sonra açıkladı! Gökhan Özoğuz'un O Ses Türkiye'den ayrılış sebebi - Sayfa 2

Program boyunca, Acun Ilıcalı ile tatlı sert atışmalarıyla ekran başındakilere keyifli anlar yaşatan Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye’den ayrılma nedeniyle ilgili açıklama yaptı.

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Aylar sonra açıkladı! Gökhan Özoğuz'un O Ses Türkiye'den ayrılış sebebi - Sayfa 3

Athena Gökhan programdan ayrılma nedeni hakkında, ''Yarışma kendini tekrar etmeye başladı. Acun, kıtalararası birçok önemli işle uğraştığından programdan düştü.

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Aylar sonra açıkladı! Gökhan Özoğuz'un O Ses Türkiye'den ayrılış sebebi - Sayfa 4

Acun düşünce ben de düştüm. Benim orada kalma sebebim önce müzikse sonra Acun'la muhabbetimizdi' dedi.

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