Ayla Algan'dan Sadri Alışık ile ilgili dikkat çeken itiraf: O zamanlar...

"Columbia Pictures'a girmedim"

Sahneye adım attığı günü, bugün gibi hatırladığına işaret eden Ayla Algan, "Tiyatroda çok iyi oyuncularla çalıştım. 1961'de Dram Tiyatrosunda ben Jeanne D'arc'ı oynarken Ercüment Behzat Lav ise Empizitör'ü oynuyordu. Onlar bizi de oynatırdı. Behzat (Haki Butak) Baba, Zihni Rona, Mücap Ofluoğlu... Bu isimlerle çalıştım." dedi.