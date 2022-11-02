Ayla Algan'dan Sadri Alışık ile ilgili dikkat çeken itiraf: O zamanlar...
Türk sinemasının usta oyuncusu ve yönetmeni Ayla Algan, tiyatroya başladığı yıllar ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Algan yaptığı açıklamada Sadri Alışık ile ilgili de itirafta bulundu.
Anadolu Ajansı, 'Türkiye’nin Çınarları' projesi kapsamında birçok ünlüyü bir araya getirdi. Kültür, sanat, bilim, spor, siyaset ve iş dünyasının "duayen" isimlerini fotoğraflayan Anadolu Ajansı, proje kapsamında sanatçı Ayla Algan'ı da fotoğrafladı.
Kült haline gelmiş ve hala büyük bir keyifle izlenilen Sadri Alışık ile oynadığı "Ah Güzel İstanbul" filmiyle gönüllerde yer eden Algan, AA muhabirine anılarla dolu hayat hikayesini ve hayallerini dile getirdi.
"Columbia Pictures'a girmedim"
Sahneye adım attığı günü, bugün gibi hatırladığına işaret eden Ayla Algan, "Tiyatroda çok iyi oyuncularla çalıştım. 1961'de Dram Tiyatrosunda ben Jeanne D'arc'ı oynarken Ercüment Behzat Lav ise Empizitör'ü oynuyordu. Onlar bizi de oynatırdı. Behzat (Haki Butak) Baba, Zihni Rona, Mücap Ofluoğlu... Bu isimlerle çalıştım." dedi.
Ayla Algan, Türk tiyatrosunun usta isimleriyle aynı sahneyi paylaşmanın çok kıymetli olduğunu ve onlarla çok güzel anıları olduğunu hatırlattı.