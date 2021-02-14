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'Ayıp ettiler' demişti! Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz o soruya ilk kez yanıt verdi

Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar'da Bahar karakterini canlandıran eski Survivor yarışmacısı Merve Oflaz aşkıyla birlikte görüntülendi.

Uzun süredir yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Merve Oflaz geçtiğimiz ay aracına yapılan saldırıyla neye uğradığını şaşırmıştı. Oflaz aracının cam tavanında kırıklar ve bazı bölümlerinde darbe izleri görünce soluğu karakolda almıştı. 

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Polis merkezine giden Oflaz, olayla ilgili hemen şikayetçi olan Oflaz, şüphelendiği birinin de olmadığı ifadesini vermişti. Olayla ilgili emniyet güçleri soruşturma başlatmıştı. Oflaz bu sefer gündeme aşk hayatıyla geldi.

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Geçtiğimiz aylarda Merve Oflaz Burcu Esmersoy’dan ayrılan Allan Hakko ile yeni bir ilişkiye başladığı iddialarını sert bir dille yalanlamıştı.

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Haberi yalanlayan Oflaz, "Allen benim yıllardır arkadaşım. Beraber paylaşım yaptığım da oluyor, ayıp ettiler. Zira benim beş yıldır süren bir ilişkim var" demişti.

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