Ayıp etti, hayretler içindeyim! Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında 'Samsak Döveci' krizi patladı
Son günlerin popüler türküsü Samsak Döveci, türküyü birlikte yorumlayan ancak daha sonra ayrı ayrı yayınlayan Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında krize neden oldu.
TRT Müzik’te yayınlanan ‘Nefesten Sese’yi birlikte sunan şarkıcı Elif Buse Doğan ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Kütahya yöresinden ‘Samsak Döveci’ adlı türküyü programlarında seslendirdi.
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Türkü, ‘langıdı lang lang’ sözleriyle sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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Ancak türkü, Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında bir krize neden oldu.
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Doğan’ın türküyü tek başına seslendirip tekli olarak çıkarmasına Çağrı tepki gösterdi.
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