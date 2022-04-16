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Ayıp etti, hayretler içindeyim! Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında 'Samsak Döveci' krizi patladı

Ayıp etti, hayretler içindeyim! Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında 'Samsak Döveci' krizi patladı

Son günlerin popüler türküsü Samsak Döveci, türküyü birlikte yorumlayan ancak daha sonra ayrı ayrı yayınlayan Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında krize neden oldu.

Ayıp etti, hayretler içindeyim! Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında 'Samsak Döveci' krizi patladı

TRT Müzik’te yayınlanan ‘Nefesten Sese’yi birlikte sunan şarkıcı Elif Buse Doğan ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Kütahya yöresinden ‘Samsak Döveci’ adlı türküyü programlarında seslendirdi. 

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Ayıp etti, hayretler içindeyim! Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında 'Samsak Döveci' krizi patladı

Türkü, ‘langıdı lang lang’ sözleriyle sosyal medyada yoğun ilgi gördü. 

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Ayıp etti, hayretler içindeyim! Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında 'Samsak Döveci' krizi patladı

Ancak türkü, Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında bir krize neden oldu.

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Ayıp etti, hayretler içindeyim! Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasında 'Samsak Döveci' krizi patladı

Doğan’ın türküyü tek başına seslendirip tekli olarak çıkarmasına Çağrı tepki gösterdi.

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