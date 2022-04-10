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'Ayıbımı kapatacağım' diyen Oğuzhan Koç duyurdu! Ağabeyini gören şaştı kaldı

'Ayıbımı kapatacağım' diyen Oğuzhan Koç duyurdu! Ağabeyini gören şaştı kaldı

Çok Güzel Hareketler Bunlar' projesiyle tanınan Oğuzhan Koç'tan Yılmaz Erdoğan açıklaması geldi.

'Ayıbımı kapatacağım' diyen Oğuzhan Koç duyurdu! Ağabeyini gören şaştı kaldı

Oğuzhan Koç, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

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'Ayıbımı kapatacağım' diyen Oğuzhan Koç duyurdu! Ağabeyini gören şaştı kaldı

Ağabeyi ile iftar açtığını söyleyen Koç, "Ağabeyim geldi, onunla beraber iftar açmaya geldik ardından da bir yere kahve içmeye gideceğiz." dedi.

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'Ayıbımı kapatacağım' diyen Oğuzhan Koç duyurdu! Ağabeyini gören şaştı kaldı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, muhabirlerin "Yeni şarkılarınız ne zaman çıkacak?" sorusuna "Çok yakında mini bir albümüm çıkacak, mayıs gibi düşünüyoruz." yanıtını verdi.

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'Ayıbımı kapatacağım' diyen Oğuzhan Koç duyurdu! Ağabeyini gören şaştı kaldı

Yoğun bir konser maratonuna giren Oğuzhan Koç'a muhabirler "Türkiye'de konser vermediğiniz ve vermek istediğiniz bir yer var mı?" sorusunu sordu.

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