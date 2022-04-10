'Ayıbımı kapatacağım' diyen Oğuzhan Koç duyurdu! Ağabeyini gören şaştı kaldı
Çok Güzel Hareketler Bunlar' projesiyle tanınan Oğuzhan Koç'tan Yılmaz Erdoğan açıklaması geldi.
Oğuzhan Koç, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
Ağabeyi ile iftar açtığını söyleyen Koç, "Ağabeyim geldi, onunla beraber iftar açmaya geldik ardından da bir yere kahve içmeye gideceğiz." dedi.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu, muhabirlerin "Yeni şarkılarınız ne zaman çıkacak?" sorusuna "Çok yakında mini bir albümüm çıkacak, mayıs gibi düşünüyoruz." yanıtını verdi.
Yoğun bir konser maratonuna giren Oğuzhan Koç'a muhabirler "Türkiye'de konser vermediğiniz ve vermek istediğiniz bir yer var mı?" sorusunu sordu.