Ayı Gülü diye biliniyor! Bu gülü koparana 60 bin lira ceza var

"Koruma altına alınan bu bölgede izinsiz koparılan veya zarar verilen şakayıklar için ağır bir ceza ile ilgililer muhatap oluyor. Burayı biz koruyup geliştirmek istiyoruz. Vatandaşların, bölge fotoğrafçıların ve doğa severlerin de buradan faydalanmasını istiyoruz. 2016-2017 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü üniversite ile de iş birliği yaparak burayla ilgili ciddi bir proje yürütüyor. İnanıyoruz ki bu bölge ilçemizin turizmine çok olumlu katkılar sağlayacaktır.