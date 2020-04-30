Ayı gülü açtı! Şakayık çiçeğine dokunmak 61 bin 800 TL'ye patlıyor

Halk arasında ayı gülü olarak biliniyor

Amatör fotoğrafçı Sedat Erdoğan da Altınyaka Mahalle sakinleri ile çiçeklerin bulunduğu alana giderek, zarar görüp görmediklerini kontrol etti. Sedat Erdoğan (45), "Altınyaka Mahallesi'nde oturuyorum. Amatör fotoğrafçılık yapıyorum. Her sene nisan ayının sonunda mayıs ayının ilk haftasında bu bölgeye gelir, halk arasında 'ayı gülü' olarak bilinen şakayıkların fotoğraflarım. Sedir ağaçlarının arasında 1500 rakımında yetişiyor. Çok endemik bir bitki türüdür. Bu bitki koruma altındadır. Doğa harikasıdır. Tüm halkımızın gelip görmesini tavsiye ederim. Ancak bu çiçeğe kimsenin zarar vermesini istemem" diye konuştu.