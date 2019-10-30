Ayhan Işık'ın torunu Emre Levent eski bakan Avni Akyol'un torunuyla evlendi
Türk sinemasının "Taçsız Kral" lakaplı efsane isimlerinden olarak kabul edilen Ayhan Işık'ın kızı Serap Işık, önceki gün oğlu Emre Levent'i evlendirdi.
Ayhan Işık'ın Gülşen Işık'la olan evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Serap Işık, önceki gün oğlunu evlendirdi. Emre Levent'in evlendiği isim ise, eski bakan Avni Akyol'un torunu Sevgi Akyol'du.
Yeşilçam efsanesinin torunu olan Levent’in düğününe ise iş, cemiyet ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı. Bir otelde düzenlenen düğün töreniyle nikâh defterine imza atan çift, sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Peki Ayhan Işık kimdir?
5 Mayıs 1929 yılında İzmir'in Karataş semtinde doğan Ayhan Işık’ın asıl Adı Ayhan IŞIYAN'dır. Bebekken ailesiyle İstanbul'a göç etmiştir. Altı yaşındayken babasını kaybeder.
Gençliğinde gazete ve dergilerde hikaye ve kapak resimleri çizmeye başlar. Yaz tatilinde Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası'nda 'kırık şişe kontrolörlüğü' yapar. Daha sonra İstanbul Darphanesi'nde ressamlığa başlar.