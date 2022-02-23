Aygün Aydın'dan tangalı fotoğrafıyla Arzu Sabancı'ya 'kayınvalide' göndermesi

Hakan Sabancı'ya yönelik hakaretleri nedeniyle ceza alan Aygün Aydın, bu sefer de bir takipçisinin Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı hakkında "Artık gelini olamayacaksın" sözüne sinirlendi. Mor tangasını gösterdiği fotoğrafın altına gelen yoruma yanıt veren Aydın, "Hayır canım, o benim kayınvalidem olamayacak. Kendi kaybetti" ifadelerini kullandı.