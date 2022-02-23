Aygün Aydın'dan tangalı fotoğrafıyla Arzu Sabancı'ya 'kayınvalide' göndermesi
Aygün Aydın'dan, Instagram'da paylaştığı tangalı fotoğrafının altına gelen yorumlara verdiği cevaplarla, eski aşkı Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'ya 'kayınvalide' göndermesi...
Hakan Sabancı'ya yönelik hakaretleri nedeniyle ceza alan Aygün Aydın, bu sefer de bir takipçisinin Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı hakkında "Artık gelini olamayacaksın" sözüne sinirlendi. Mor tangasını gösterdiği fotoğrafın altına gelen yoruma yanıt veren Aydın, "Hayır canım, o benim kayınvalidem olamayacak. Kendi kaybetti" ifadelerini kullandı.
İş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı polemikler nedeniyle bir türlü magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, bu sefer de Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı hakkındaki bir yoruma verdiği yanıtla gündeme geldi.
Aygün Aydın pantolonunun düğmelerini çözüp tangasını gösterirken çektiği pozunu sosyal medyadan paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.
Evi sıcak diye soyunmuş: "Neden soyundun?" diyen takipçilerine oyuncu "Ev sıcak" yanıtını verirken, Arzu Sabancı hakkında gelen yorum dikkatlerden kaçmadı.