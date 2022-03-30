Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı ile aşk dedikoduları çıkan Şeyma Subaşı'ya: Milli metres!
Adı Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın, Sabancı ile yakınlaştığı konuşulan Şeyma Subaşı'ya 'Milli metres' dedi.
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı yorumcuları Hakan Sabancı ve Şeyma Subaşı'nın aşk iddiası hakkında konuşurken "Şeyma'nın da Aygün Aydın'dan farkı yok" deyince Aydın'da cevap gecikmedi. Şeyma Subaşı için "Milli metres" diyen Aygün Aydın, Arzu Sabancı, Hakan Sabancı ve Nazlı Kayı'ya da ateş püskürdü.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı'nın şimdilerde Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığı konuşuluyor.
Söylemezsem Olmaz yorumcuları da aşk iddiasını konuşurken Hakan Sabancı'nın eski aşkı Aygün Aydın ve Subaşı'nın aynı tarzda insanlar olduğunu söyledi.
Yine Sabancı olayında adı geçen Aygün Aydın ise sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak herkesi topa tuttu.