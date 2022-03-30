Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı ile aşk dedikoduları çıkan Şeyma Subaşı'ya: Milli metres!

BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı yorumcuları Hakan Sabancı ve Şeyma Subaşı'nın aşk iddiası hakkında konuşurken "Şeyma'nın da Aygün Aydın'dan farkı yok" deyince Aydın'da cevap gecikmedi. Şeyma Subaşı için "Milli metres" diyen Aygün Aydın, Arzu Sabancı, Hakan Sabancı ve Nazlı Kayı'ya da ateş püskürdü.