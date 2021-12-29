Aygün Aydın'dan 'eskort' sorusuna dikkat çeken cevap

Bir dönem Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını öne sürüp yayınladığı mesajlarla adından söz ettiren oyuncu Aygün Aydın, maddi olarak zor günler yaşadığını belirterek "Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki escortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" şeklinde bir çıkışa imza atmıştı.