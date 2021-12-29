Aygün Aydın'dan 'eskort' sorusuna dikkat çeken cevap
Sabancı ailesinin çapkın veliahtı Hakan Sabancı'yı ifşa ettikten sonra açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aygün Aydın, bir takipçisinin "Sana neden eskort diyorlar?" sorusuna cevap verdi.
Bir dönem Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını öne sürüp yayınladığı mesajlarla adından söz ettiren oyuncu Aygün Aydın, maddi olarak zor günler yaşadığını belirterek "Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki escortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" şeklinde bir çıkışa imza atmıştı.
Bu açıklaması ile adından söz ettiren güzel oyuncu, şimdi de takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi.
"Sana neden eskort diyorlar?"
Takipçisinin "Sana neden eskort diyorlar?" sorusuna yanıt veren Aygün, "Çünkü haksızlığa gelemiyorum ve bu kelimenin canımı acıttığını biliyorlar ya da a... derdi milleti gerdi galiba" ifadelerini kullandı.
Hakan Sabancı ile yaşadığı flört mesajlaşmalarını ifşa ederek gündeme gelen Aygün Aydın, sosyal medya hesabından Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmanın ardından hapsinin talep edilmesinin ardından "Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" diye paylaşım yapmasıyla günlerce konuşulmuştu.