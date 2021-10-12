Aygün Aydın'a 'Hakan Sabancı paylaşımı' nedeniyle 17 gün hapis cezası
İş insanı Hakan Sabancı’nın kendisi hakkında aldığı uzaklaştırma kararını sosyal medya hesabından mesajlar paylaşarak ihlal ettiği gerekçesiyle iki kez zorlama hapsine çarptırılan Aygün Aydın hakkında bir hapis kararı daha çıktı.
Mahkeme mesajlarına ısrarla devam eden Aydın’a bu kez 17 gün zorlama hapsi cezası verdi.
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Aydın, karara itiraz etti ve dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:
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“Paylaşımda Hakan Sabancı’nın ismi geçmemektedir. Evimin önünde de her gün siyah bir araç duruyor. Can güvenliğimden endişe duyuyor ve kararın kaldırılmasını istiyorum.”
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