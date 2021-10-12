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Aygün Aydın'a 'Hakan Sabancı paylaşımı' nedeniyle 17 gün hapis cezası

Aygün Aydın'a 'Hakan Sabancı paylaşımı' nedeniyle 17 gün hapis cezası

İş insanı Hakan Sabancı’nın kendisi hakkında aldığı uzaklaştırma kararını sosyal medya hesabından mesajlar paylaşarak ihlal ettiği gerekçesiyle iki kez zorlama hapsine çarptırılan Aygün Aydın hakkında bir hapis kararı daha çıktı.

Aygün Aydın'a 'Hakan Sabancı paylaşımı' nedeniyle 17 gün hapis cezası

Mahkeme mesajlarına ısrarla devam eden Aydın’a bu kez 17 gün zorlama hapsi cezası verdi. 

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Aygün Aydın'a 'Hakan Sabancı paylaşımı' nedeniyle 17 gün hapis cezası

Aydın, karara itiraz etti ve dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

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Aygün Aydın'a 'Hakan Sabancı paylaşımı' nedeniyle 17 gün hapis cezası

“Paylaşımda Hakan Sabancı’nın ismi geçmemektedir. Evimin önünde de her gün siyah bir araç duruyor. Can güvenliğimden endişe duyuyor ve kararın kaldırılmasını istiyorum.”

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Aygün Aydın'a 'Hakan Sabancı paylaşımı' nedeniyle 17 gün hapis cezası
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