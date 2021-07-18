Aygün Aydın hapse girdi çıktı Hakan Sabancı bombası bitmiyor: Evimin önünde...
Hakan Sabancı ile ilgili hemen hemen her gün paylaşım yapan ve Sabancı'nın kendisiyle ilgili hukuki karar aldırdığı Aygün Aydın, 3 günlük hapis cezasının ardından hiç hız kesmeden bomba iddialarına yenisini ekliyor. Aydın, son olarak Sabancı'nın evinin önüne araç gönderip nöbet tutturduğunu ileri sürdü.
Hakan Sabancı ile ilişki yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen ve birbirinden sert sosyal medya paylaşımlarıyla adeta 'kan davası'na dönen polemikte, Aygün Aydın'dan bir iddia daha geldi. Hakan Sabancı'nın kendisine isimsiz çiçekler gönderdiğini iddia eden Aydın, SA plakalı ve Sabancılara ait olduğunu öne sürdüğü bir aracın evinin önünde nöbet tuttuğunu iddia ederek çok sert sözlerle yüklendi.
Hakan Sabancı ile ilişkisi bittikten sonra yaptığı sınırsız açıklamalarıyla magazin gündemine oturan Aygün Aydın, hemen hemen her gün Hakan Sabancı ile ilgili attığı Instagram hikayeleri ile gündemden düşmüyor.
Ancak Hakan Sabancı bu ardı arkası kesilmeyen iddialardan rahatsız oldu ve Aygün Aydın'a tedbir kararı koydurdu. Aygün Hanım bu kararı ihlal ettiği için de 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Hapisten çıktıktan sonra daha sert söylemlerle yüklenmeye başladı
Hapisten çıktıktan sonra da Aygün Aydın hız kesmedi. Bu kez çok daha sert ve çok daha ciddi ifadelerle Hakan Sabancı'ya ateş püskürdü.