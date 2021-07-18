Aygün Aydın hapse girdi çıktı Hakan Sabancı bombası bitmiyor: Evimin önünde...

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen ve birbirinden sert sosyal medya paylaşımlarıyla adeta 'kan davası'na dönen polemikte, Aygün Aydın'dan bir iddia daha geldi. Hakan Sabancı'nın kendisine isimsiz çiçekler gönderdiğini iddia eden Aydın, SA plakalı ve Sabancılara ait olduğunu öne sürdüğü bir aracın evinin önünde nöbet tuttuğunu iddia ederek çok sert sözlerle yüklendi.