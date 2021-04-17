Aşk yaşadıkları söylentileri dilden dile yayılan Hakan Sabancı ile Aygün Aydın cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Bu zamana kadar birçok dizi ve programda yer alan oyuncu Aydın, Sabancı'nın kendisine attığı mesajları ifşa etti.