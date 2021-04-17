Aygün Aydın Hakan Sabancı'yla mesajlarını ifşa etti Sabancı'nın beğendiği kızlara da...
Hakan Sabancı'yla aşk yaşadığı dillendirilen Aygün Aydın, mesajları ifşa etti. Sabancı'nın beğendiği kızları da ifşa edip, hakaret etti.
Aşk yaşadıkları söylentileri dilden dile yayılan Hakan Sabancı ile Aygün Aydın cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Bu zamana kadar birçok dizi ve programda yer alan oyuncu Aydın, Sabancı'nın kendisine attığı mesajları ifşa etti.
Bu zamana kadar çıkan aşk haberleri hakkında sessizliğini koruyan Aygün Aydın, Instagram hesabından yayınladığı konuşmalarda ikilinin buluşma için yaptığı plan ve Sabancı'nın doğum günüyle alakalı konuşmaları yer alıyor.
İşte Aygün Aydın'ın ifşa ettiği o yazışmalar...
Mesajları paylaşmakla yetinmeyip Sabancı'nın beğendiği kızları da tek tek paylaştı.