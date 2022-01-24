Aygün Aydın Hakan Sabancı'yla adı anılan Deren Talu'yu bombaladı: Cinsel ilişki partilerinde...

"Seks partilerinde grup sekslere katılanlar..."

Aygün Aydın'a ait olduğu ileri sürülen Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer verildi:



"Bugün mide bulandırıcı birçok şey öğrendim. Para uğruna kızlarını zengin ailelere yamamaya çalışan kadınlar, kardeş kardeş gizli kalsından sonra seks partilerinde grup sekslere katılanlar, Kendall (Jenner) olmaya hevesli olurken Kendall'ların ulusal pornografik yayınların bir numaralı temsilcisi olduğunu unutanlar, dünyayı seksten ibaret sanan sığırlar ve ailelerinin haberi olmadan bazı arzuların ve Samyeller'in bilmediği çeşitli madde bağımlı çocuklarının partilerinden bir haber olan ayakta uyuyan ve uyutulan kadınlar... İğrenç ve mide bulandırıcısınız."