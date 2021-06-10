Aygün Aydın Hakan Sabancı'yı yine ifşa etti! Çıplak videosunu paylaşmıştı

Geçtiğimiz Şubat ayında cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı'nın 30 yaşındaki oğulları Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını iddia eden 26 yaşındaki genç oyuncu Aygün Aydın, şoke eden bir hamlede bulunmuştu.