Aygün Aydın Hakan Sabancı'nın 'yarı çıplak yatak pozu'nu mu ifşa etti Dilara Aksüyek iddiası çıldırttı!

Sabancı ailesinin çapkın veliahtı Hakan Sabancı ile güzel oyuncu Dilara Aksüyek'in arasındaki aşk dedikodusu , ifşalarla gündeme gelen Aygün Aydın'ı çileden çıkardı! Peşpeşe paylaşımlar yapan ve Dilara Aksüyek'in kendisine benzemek için üst üste estetik operasyonlar geçirdiğini iddia eden Aygün, Hakan Sabancı'nın Aksüyek'e bakmayacağını, güzel oyuncunun aşk dedikodularına yönelik haberleri basına kendisinin yaptırdığını ileri sürmesinin ardından çok konuşulacak bir hamlede daha bulundu. Yarı çıplak ve sırtı dönük bir erkek fotoğrafı paylaşan Aygün Aydın, açıkça isim vermese de yatakta uzandığu görülen kişinin Hakan Sabancı olduğunu ima etti.