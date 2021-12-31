Aygün Aydın Hakan Sabancı'nın 'yarı çıplak yatak pozu'nu mu ifşa etti Dilara Aksüyek iddiası çıldırttı!
Hakan Sabancı ile mesajlaşmalarını ifşa ederek magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, çapkın veliahtın Dilara Aksüyek ile aşk dedikoduları çıkınca çılgına döndü. Aydın, Hakan Sabancı olduğu konuşulan yarı çıplak bir erkek fotoğrafı paylaşarak 'üstü kapalı' bir mesaj verdi.
Sabancı ailesinin çapkın veliahtı Hakan Sabancı ile güzel oyuncu Dilara Aksüyek'in arasındaki aşk dedikodusu , ifşalarla gündeme gelen Aygün Aydın'ı çileden çıkardı! Peşpeşe paylaşımlar yapan ve Dilara Aksüyek'in kendisine benzemek için üst üste estetik operasyonlar geçirdiğini iddia eden Aygün, Hakan Sabancı'nın Aksüyek'e bakmayacağını, güzel oyuncunun aşk dedikodularına yönelik haberleri basına kendisinin yaptırdığını ileri sürmesinin ardından çok konuşulacak bir hamlede daha bulundu. Yarı çıplak ve sırtı dönük bir erkek fotoğrafı paylaşan Aygün Aydın, açıkça isim vermese de yatakta uzandığu görülen kişinin Hakan Sabancı olduğunu ima etti.
İstanbullu Gelin dizisiyle yıldızı parlayan ve genç aşkı Onur Bay'dan ayrılan oyuncu Dilara Aksüyek'in Hakan Sabancı ile birlikte olduğu iddia edildi. Ancak bu haber, Hakan Sabancı ile kısa ilişkisindeki mesajlaşmaları ifşa ederek gündeme gelen Aygün Aydın'ın pek hoşuna gitmedi. Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın, oyuncu Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın birlikte olduğu iddialarıyla çileden çıktı.
Hakan Sabancı'nın kendisi hakkaında koruma kararı aldırmasının ardından 3 gün zorlama hapsine giren ve bu hapis cezasından sonra bile paylaşım yapmaktan vazgeçmeyen Aygün Aydın, bir dönem aşk yaşadığı Sabancı'ya ait olduğunu ileri sürdüğü bir erkeği yataktaki yarı çıplak halini paylaştı.
'Nevresim bahane' dedirtti
Hakan Sabancı olduğu iddia edilen bir erkeğin yatakta çıplak fotoğrafını paylaşan Aygün Aydın, "Bence harika bir nevresim. Yeni yıl için nevresim linki hazırlıyorum size" notunu yazdı. Aygün Aydın'ın bu paylaşımı sosyal medyada 'Nevresim bahane' dedirtti.