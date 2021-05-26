Aygün Aydın duş alırken çıplak videosunu çekti Hakan Sabancı ifşası yapmıştı
Hakan Sabancı'yla ilişkisi olduğunu iddia eden, mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın, duş alırken, çıplak videosunu çekti.
Geçtiğimiz aylarda Aygün Aydın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını iddia etti. Kendisine inanmayanlar olunca Sabancı ile mesajlarını Instagram'da ifşa etti. Adını sosyal medya ve magazin dünyasında da bu hamlesiyle duyurdu. Ardından da paylaşımlarında hiç hız kesmedi.
Hakan Sabancı hakkında yaptığı paylaşımları alay konusu olunca Sabancı sayesinde binlerce lira kazandığını, birçok kişiye istihdam sağladığını söyledi.
Ardından ise Söylemezsem Olmaz programında Aygün Aydın'ın para için erkeklerle beraber olduğu iddiası üzerine gözyaşları içinde açıklama yaptı.
Bu iddiaya oldukça sinirli olan Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaretler savurdu. Sabancı'ya küfretmeyi de atlamadı.