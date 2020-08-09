Aydos ormanında yangın çıktı! Polis ormandaki mangalcıları denetlemişti
İSTANBUL Kartal'daki Aydos Ormanı'nda sabah saatlerinden itibaren polisler mangal denetimi yaptı. Son dakika bilgisine göre ise Aydos Ormanı'nda yangın çıktı...
İstanbul'daki Aydos ormanında polis ekipleri piknikçileri denetledi. Ekiplerin denetimi bitmeden Aydos ormanında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi...
Alınan bilgiye göre, Pendik, Kartal ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin karadan başlattığı söndürme çalışmalarına, helikopter ile havadan destek veriliyor.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Aydos Ormanı'nın ilçe sınırları içinde kalan kısımlarında orman yangınlarına karşı denetim yaptı. Mangal yakmak isteyen vatandaşlara izin verilmedi. Son zamanlarda sıklıkla çıkan orman yangınları nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması" konulu genelge gönderdi.
Orman yangınlarındaki insan faktörünü ortadan kaldırmayı amaçlayan genelgede ayrıca ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin de kullanılmasına izin verilemeyeceği belirtildi. Genelge kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Aydos Ormanı'nın ilçe sınırları içinde kalan kısımlarından denetim yaptı.