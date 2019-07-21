Aydın'dan tüm dünyaya ihraç ediliyor! İngiltere Kraliyet ailesinin gözdesi olmayı başardı

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü ve Aydın Grup Başkanlığı, Buharkent Ziraat Odası, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği temsilcilerinin katılımıyla oluşan komisyon, ‘Sarılop’ için 22 Temmuz 2019 tarihinde kesim, 23 Temmuz 2019 tarihinde ilk ihraç tarihi olarak tespit edildi. Siyah taze incir için ise 28 Temmuz 2019 tarihi kesim tarihi olarak belirlenirken, ihracat için 29 Temmuz 2019 tarihinde karar kılındı.