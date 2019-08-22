Aydın'da Yerli Game Of Thrones-Aydın Yanıyor! çekimlerine başlandı

Kısa filmde yerli Tyrion'u canlandıran Özgür Çörtükçü de, "Hikayede ejderhaya yenildim. Ama daha hikaye bitmedi, yeni başlıyor. O ejderhanın hakkından ancak ben gelirim. Bu iş burada bitmedi" dedi. Oyunculardan Süleyman Yurttaş ise, "Aydın yanıyor hikayemizde, ilin yanışına şahit olan köylülerden birisiyim ben. Aydın'ımızı tanıtmamızda o kadar güzel yöresel kültürel değerler var ki, inşallah zaman zaman bu kısa hikayelerle anlatmaya çalışacağız. Keyif alarak oynuyorum" diye konuştu.