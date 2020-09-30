Aydın'da yaşadığı travmayı unutamıyor beslediği pitbull'un saldırdığı adam: Silahtan farkı yok
AYDIN'da Halil Cici, beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ölümün kıyısından döndü. Pitbull cinsi köpeğin silahtan farkı olmadığını belirten adam, dehşet gününü sahiplendiği 2 sokak kedisiyle unutmaya çalışıyor.
Kuşadası'nda boya işleri yapan evli ve 2 çocuk babası Halil Cici, 11 Ağustos 2019'da oturduğu 3 katlı apartmanın bahçesinde beslediği Pitbull cinsi 'Hektor' isimli köpeğine mama vermek için yanına gitti. Dehşet tam da o sırada yaşandı. Köpek, bir anda sahibi Halil Cici'ye saldırdı. Köpeğin iki kolunu ısırdığı Cici kanlar içinde yere yığıldı.
Tüm müdahaleye rağmen durmadı: Durumu gören Üzeyir A. komşusunun yardım etmeye çalıştı, ancak köpek ona da saldırdı. Köpekten kurtulan Üzeyir A., polise haber verdi. Gelen polislerden biri, sahibini kollarından defalarca kez ısıran köpeği tabancayla vurup etkisiz hale getirdi.
2 sokak kedisi sahiplendi: Kuşadası Devlet Hastanesi'nde 4 ay tedavi gören Halil Cici, yaşadığı pitbull dehşetinden sonra hayvanları sevmekten vazgeçmedi. Cici, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evinin önünde bulduğu iki sokak kedisini sahiplendi. 'Beyaz ve 'Sarı' ismini verdiği kedilere evinde bakan Cici, yaşadığı travmayı hayatının sonuna kadar unutmayacağını söylerken, Pitbull köpeği olanlara da uyarılarda bulundu.
"Belki de şimdi yaşamıyor olacaktım"
Pitbull cinsi köpeklerin silahtan bir farkının olmadığını belirten Halil Cici, saldırı sonrası aldığı yaraları gösterip yaşadığı fiziksel sorunlardan bahsederek, "Hektor bana sebepsiz yere saldırdı. Eğer komşum o anda yardımıma koşup polislere haber vermeseydi, belki de şimdi yaşamıyor olacaktım. Bu tür köpeklerin ne yapacağı hiç belli olmuyor." dedi.