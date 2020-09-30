Aydın'da yaşadığı travmayı unutamıyor beslediği pitbull'un saldırdığı adam: Silahtan farkı yok

"Belki de şimdi yaşamıyor olacaktım"

Pitbull cinsi köpeklerin silahtan bir farkının olmadığını belirten Halil Cici, saldırı sonrası aldığı yaraları gösterip yaşadığı fiziksel sorunlardan bahsederek, "Hektor bana sebepsiz yere saldırdı. Eğer komşum o anda yardımıma koşup polislere haber vermeseydi, belki de şimdi yaşamıyor olacaktım. Bu tür köpeklerin ne yapacağı hiç belli olmuyor." dedi.