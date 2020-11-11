Aydın'da yarasalarla ürküten Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak
AYDIN'da Sırtlanini Mağarasına sürünerek giren köy halkı, bambaşka bir atmosferle karşılaşıyor. İçeride çok sayıda yarasanın da olduğu mağaranın turizme kazandırılması için harekete geçildi.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti'ne 16 kilometre mesafede bulunan Karacasu ilçesindeki Sırtlanini Mağarası görenleri hayran bırakıyor. Çamarası Mahallesi yakınlarında dağlık bir alanda olan Sırtlanini Mağarası Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal, Karacasu Kültür ve Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Bülent Erikoğlu ve Çamarası Mahalle Muhtarı Yusuf Sevim tarafından incelendi.
Engebeli yollardan yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra varılan mağaraya 3 metre sürünerek girilebiliyor. Toprağın üstündeki ağaçların köklerinin mağara içindeki görüntüleri ve damlayan suların kayalar üzerindeki oluşturduğu harika görüntüleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Yarasalar ürkütüyor: Mağarada çok sayıda yarasanın da olması, içeriye girenlerde bir anlık tedirginliğe neden oluyor. Tarihi tam olarak bilinmeyen Sırtlanini Mağarası'nın turizme kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılacağı bildirildi.
"Karşılaştığımız manzaradan çok mutlu olduk"
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Sırtlanini Mağarası, konvansiyonel turizme alternatif olarak düşünülebilecek bir yerdir. Doğa sporları ve kültürün evrimleştiği noktada alternatif turizmin değer kazandığını görüyoruz. Bu açıdan görmekten ve keşfetmekten mutlu olduğumuz bir lokasyondayız. Bugüne kadar burada yerel halk, belediye başkanlarımız ve Karacasu Kültür ve Turizm Tanıtım Derneği Başkanı bu kıymetli mağaranın korunmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Karşılaştığımız manzaradan çok mutlu olduk. " dedi.