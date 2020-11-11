Aydın'da yarasalarla ürküten Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak

"Karşılaştığımız manzaradan çok mutlu olduk"

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Sırtlanini Mağarası, konvansiyonel turizme alternatif olarak düşünülebilecek bir yerdir. Doğa sporları ve kültürün evrimleştiği noktada alternatif turizmin değer kazandığını görüyoruz. Bu açıdan görmekten ve keşfetmekten mutlu olduğumuz bir lokasyondayız. Bugüne kadar burada yerel halk, belediye başkanlarımız ve Karacasu Kültür ve Turizm Tanıtım Derneği Başkanı bu kıymetli mağaranın korunmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Karşılaştığımız manzaradan çok mutlu olduk. " dedi.