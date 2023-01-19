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Aydın'da ticari araç işyerine daldı, ortalık savaş alanına döndü

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Aydın'da ticari araç işyerine daldı, ortalık savaş alanına döndü

AYDIN’ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan bir ticari araç işyerine daldı, ortalık savaş alanına döndü.

Aydın'da ticari araç işyerine daldı, ortalık savaş alanına döndü

Kaza, Çarşı Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 09 U 7329 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, bölgede bulunan bir işyerine daldı.  

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Aydın'da ticari araç işyerine daldı, ortalık savaş alanına döndü

Çarpmanın ardından yola savrulan aracın sürücüsü R.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Aydın'da ticari araç işyerine daldı, ortalık savaş alanına döndü

 İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

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Aydın'da ticari araç işyerine daldı, ortalık savaş alanına döndü

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada, şans eseri işyerinde kimsenin olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçt

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