Aydın'da tarlaya gidince fark etti! Görenler şaştı kaldı: 2 metre...

Germencik ilçesi Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerindeki bazı arazilerde 20 Ekim'de, hafta sonu etkili olan sağanak sonrası 2 metreyi bulan derinlikte ve 1 kilometre uzunluğunda çatlaklar oluştu. Dün de Alangüllü Mahallesi'nde 2 kişinin arazisinde çatlaklar meydana geldi.