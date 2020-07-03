Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 11 yaralı
AYDIN’ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
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Ayhan Selçuk'un kullandığı 09 PD 246 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aydın-Denizli kara yolu Kavaklı mevkisinde, Nurdoğan Tosun yönetimindeki 09 Z 0878 plakalı otomobille çarpıştı.
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Çapışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 11 kişi yaralandı.
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Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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