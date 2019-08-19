Aydın'da şifa kaynağı ekinezya ve melisa üreticisinin yüzünü güldürdü
AYDIN’ın İncirliova ilçesinde ekinezya ve melisa üretimi yapan Soner Yılmaz, 6 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine başladığını belirterek, "İşler iyi gidince devam ettirdik. Beş dönüm arazi üzerinde dikim yapıyoruz. Perakende satışımız yok tamamen toptan satış yapıyoruz." dedi.
Şifalı bitkilerden ekinezya ve melisa yetiştiriciliği üreticileri memnun ediyor. Amerika'da doğal olarak yetişen ve bölgede popüler bitkiler arasında yer alan ekinezya; kıta yerlileri tarafından kullanılmış ve günümüzde halen çeşitli hastalıkların tedavisinde başvurulan şifalı bir bitki olma özelliği taşıyor.
Talepleri karşılayamaz hale geldi
Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Sandıklı Mahallesinde ekinezya ve melisa üreticiliği yapan Soner Yılmaz, risk alarak başladığı girişiminden para kazanmaya başlaması nedeniyle oldukça memnun. İstanbul, Ankara, Adana ve Bursa başta olmak üzere bir çok ilden gelen talepleri karşılayamaz hale gelen Yılmaz, fiyatların da iyi olması nedeniyle diğer çiftçileri de ekinezya ve melisa üretmeye davet ediyor.
"Para kazanmak isteyen çiftçi bu ürünleri üretsin"
Şuan Aydın’da tek üretici olduğunu söyleyen Soner Yılmaz, toptan fiyatın 35 ila 40 TL arasında olduğunu söyledi. Geçen sene Libya'ya da satış yaptığını ifade eden Soner Yılmaz, bağışıklık sistemini sağlamlaştırıp gribe karşı koruma sağlayan bitkilerin şifa kaynağı olduğunu belirterek; “Para kazanmak isteyen çiftçi bu ürünleri üretsin. Ürünü satmak da son derece kolay. İnternetten ve aracı firmalar sayesinde bize ulaşıyorlar. Bu malların pazar sorunu yok, satışları çok kolay, talep çok fazla. İstediğim firmaya bu ürünleri rahatça satabiliyorum” dedi.
"İlaç sanayinde de kullanılıyor"
Ekinezyayı 6 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine deneme amaçlı diktiğini anımsatan Yılmaz, "İşler iyi gidince devam ettirdik. Beş dönüm arazi üzerinde dikim yapıyoruz. Ekinezya, Türkiye'de 6-7 yıldan beri talebi fazla olan bir bitki halinde geldi. Biz de bu bitkiyi altı yıldan beri kendi imkanlarımızla Aydın'da yetiştiriyoruz. Birçok hastalığa iyi gelen ekinezya çayının en büyük özelliği domuz gribine karşı çok etkili olması. İnsanların bağışıklık sistemini sağlamlaştırdığı için gripten koruyor. Çok faydalı bir bitki olduğu için yetiştirdiğimiz ürünler piyasada hemen alıcı buluyor. Fidesinden ekimine hasadına kadar tamamen kendimiz yapıyoruz. Ekinezya genellikle sallama çayı olarak adaçayı veya ıhlamur gibi sıcak suyun içerisinde tüketiliyor. İlaç sanayinde de kullanılıyor" diye konuştu.