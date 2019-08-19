Aydın'da şifa kaynağı ekinezya ve melisa üreticisinin yüzünü güldürdü

"İlaç sanayinde de kullanılıyor"

Ekinezyayı 6 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine deneme amaçlı diktiğini anımsatan Yılmaz, "İşler iyi gidince devam ettirdik. Beş dönüm arazi üzerinde dikim yapıyoruz. Ekinezya, Türkiye'de 6-7 yıldan beri talebi fazla olan bir bitki halinde geldi. Biz de bu bitkiyi altı yıldan beri kendi imkanlarımızla Aydın'da yetiştiriyoruz. Birçok hastalığa iyi gelen ekinezya çayının en büyük özelliği domuz gribine karşı çok etkili olması. İnsanların bağışıklık sistemini sağlamlaştırdığı için gripten koruyor. Çok faydalı bir bitki olduğu için yetiştirdiğimiz ürünler piyasada hemen alıcı buluyor. Fidesinden ekimine hasadına kadar tamamen kendimiz yapıyoruz. Ekinezya genellikle sallama çayı olarak adaçayı veya ıhlamur gibi sıcak suyun içerisinde tüketiliyor. İlaç sanayinde de kullanılıyor" diye konuştu.